So ein Firmenfest gab es in Pirmasens noch nicht: Profine feiert den 125. Geburtstag der Marke Kömmerling und Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist zu Gast.

Nach vier Jahren hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) am Freitag wieder die Ergebnisse einer pfalzweiten Standortanalyse vorgestellt. Sie stellt Pirmasens ein zweigeteiltes Zeugnis aus.

Die Stadt Zweibrücken erhält in ebenjener Standortumfrage eine Zwei minus.

Bergfest beim Pirmasenser Stadtradeln: Nach der Hälfte des Aktionszeitraums stehen schon mehr als 18.500 Kilometer auf dem Stadtradeln-Tacho. Das entspricht einer CO2-Vermeidung von gut drei Tonnen.

Die Drogeriemarkt-Kette Rossmann eröffnet in Dahn am Samstag eine neue Filiale. Damit wird eine Lücke geschlossen, die Schlecker 2012 gerissen hatte.

Thomas Peifer geht, Patrick Sema kommt: In der voll besetzten Herschberger Bürgerhalle hat der bisherige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben seinen Nachfolger vereidigt. Peifer geht am 1. Juli in Ruhestand.

RHEINPFALZ-Redakteurin Tatjana Klöckner findet in ihrer Wochenendkolumne, dass es sich der UBZ beim Wiederverwerten alter, aber noch nutzbarer Güter etwas zu leicht macht.

In Martinshöhe ist die Enttäuschung groß, weil die Sanierung des Dorfplatzes wohl nicht so großzügig gefördert wird wie erhofft. Hintergrund soll die Katastrophe im Ahrtal sein.