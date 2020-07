2019 wurden fast exakt so viele Zweibrücker geboren wie im Jahr zuvor, 284: 2018 waren es nach am Donnerstag veröffentlichten Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 283. Laut der Landesbehörde starben im vergangenen Jahr 436 Zweibrücker Bürger – 2018 waren es 37 mehr. Zum Jahreswechsel 2019/20 waren in der Stadt 34193 Bürger mit erstem Wohnsitz gemeldet und damit 16 weniger als an Silvester 2018. Den negativen Saldo aus Geburten und Sterbefällen glich das Plus an Zuzüge aus.