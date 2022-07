Der Angelsportverein (ASV) Mittelbach wurde in Mainz mit dem Umweltpreis Bachpatenschaften des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Seit 1991 kümmert sich der Verein als Bachpate der Bickenalb um den ökologischen Zustand des Gewässers von der Landesgrenze an der Bickenaschbacher Mühle bis zur Mündung in den Hornbach. Verschmutzungen und andere Beeinträchtigungen des Wassers werden regelmäßig den Behörden gemeldet. Bei Umweltaktionen säubert der ASV Bach und Ufer von Unrat und Müll. Hinzu kommen Maßnahmen zur Renaturierung und der Wiederbesatz mit bedrohten Fischarten. Kiesbetten am Grund der Bickenalb werden gepflegt und von Algen befreit, damit die Bachforelle dort laichen kann. Der Preis wurde von der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Katrin Eder und Frank Wissmann, Präsident des Landesamtes für Umwelt, übergeben.