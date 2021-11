Nachdem die Arbeiten am Verkehrsknoten Bubenhauser Kreisel und an der Dorndorfkreuzung abgeschlossen sind und der Verkehr dort wieder fließen kann, werden die Arbeiten in der Landauer Straße nach wochenlanger Unterbrechung seit Mitte der Woche fortgeführt. Deshalb ist die Durchgangsstraße nun halbseitig gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Während der Zwangspause wurden an der Baustelle Landauer Straße nur Arbeiten ausgeführt, die den Verkehr nicht beeinträchtigten. Dazu gehörten vorbereitende Arbeiten an den Parkflächen in der Kesselbachstraße. Aktuell lassen die Stadtwerke von der Polizeiinspektion bis zur Einmündung Kesselbachstraße Mittel- und Niederspannungsleitungen sowie Wasserleitungen verlegen. Nach Angaben der Stadt sind vier Wochen für die Sperrung veranschlagt. Witterungsbedingt könnten sich die Arbeiten aber auchnoch ein paar Tage verlängern.