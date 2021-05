Seit Montag ist die Landauer Straße zwischen Kesselbachstraße und der Auffahrt zur ehemaligen B10 am Bootshaus drei Monate für den Verkehr gesperrt. Grund sind Arbeiten der Stadtwerke. „Wir legen dort eine neue Gasdruckleitung, eine Wasserleitung sowie eine Mittelspannungsleitung, also das komplette Programm“, sagt Stadtwerke-Chef Werner Brennemann auf Anfrage. Anwohner können während der Bauzeit ihre Häuser anfahren, und auch das Storchennest sowie die Imbissbude am Bootshaus sind aus Richtung Innenstadt erreichbar, sodass man jederzeit Essen abholen kann. Vom Niederauerbacher Kreisel aus ist keine Durchfahrt möglich. Ein Durchgangsverkehr ist aus beiden Richtungen ausgeschlossen, so Brennemann.