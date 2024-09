Zum dritten Mal nach 2018 und 2021 wurde das Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium am Montag vom Land Rheinland-Pfalz als „Digitale Schule“ ausgezeichnet. Die Urkunde wurde am Montag in der Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur von Bildungsministerin Stefanie Hubig überreicht. Die Auszeichnung würdigt besondere Leistungen im Bereich der Digitalisierung und verpflichtet zur ständigen Weiterentwicklung des digitalen Profils der Schule. Schüler können im Helmholtz-Gymnasium von der 9. Klasse bis zum Abitur das Wahlfach Informatik belegen. Das Digitalkonzept äußert sich auch in Angeboten wie 3-D-Druck, den Lego-Robotics-AGs und der Zusammenarbeit mit SAP und Universitäten für Praktika, Frühstudium und Laborbesuche.