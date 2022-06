Zum elften Mal stellen der örtliche Fremdenverkehrsverein, die Stadtverwaltung und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land am Sonntag, 12. Juni, den Land- und Kunsthandwerkermarkt in Hornbach auf die Beine. Schauplatz des Geschehens ist die Gegend auf und rund um den Festplatz in der Bahnhofstraße. Der Land- und Kunsthandwerkermarkt kann am Sonntag von 11 bis 18 Uhr besucht werden. Parkplätze sind ausgeschildert.