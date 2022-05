Das Mainzer Sozialministerium hat den Antrag der Stadt Zweibrücken auf eine Gemeindeschwester plus genehmigt. Das teilt die Stadt mit. Auf eineinhalb Stellen können nun Pflegekräfte eingestellt werden, die sich um Menschen über 80 kümmern, die noch keinen Pflegebedarf haben, aber Unterstützung im Alltag brauchen. Zu den Aufgaben der Pflegekräfte könnte etwa gehören: Essensdienst bestellen, den Umbau des Bades organisieren oder Arzttermine vereinbaren. Die Gemeindeschwester plus wird finanziert aus Mitteln des Landes und der in Rheinland-Pfalz vertretenen gesetzlichen Krankenkassen und Krankenkassenverbände. 2015 war ein Antrag auf eine Gemeindeschwester plus in Zweibrücken noch gescheitert.