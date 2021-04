Die in die Jahre gekommenen Zäune und Freigehege des Zweibrücker Tierheims sollen erneuert werden. Das Land unterstützt den Tierschutzverein Zweibrücken Stadt & Land deshalb mit gut 33 000 Euro. Mit dem Fördergeld soll auch für einen sicheren Unterwühlschutz der Hundefreiläufe gesorgt werden. Denn als Auslauf- oder Rückzugsort können die Tiere diesen Bereich kaum noch nutzen. Die Freigehege erhalten zum Schutz der Tiere zudem abschließbare Tore. Die Unterbringung von Hunden, Katzen und anderen Kleintieren im Zweibrücker Tierheim wird dadurch deutlich verbessert. Damit erkenne das Land aber auch die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter an, ohne deren Einsatz Tierschutz vor Ort nicht möglich sei, so das Umweltministerium.