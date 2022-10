Am Freitag sollen die Bauarbeiten an der Lambsborner Straße in Bechhofen ihren Abschluss finden. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern meldet die Fertigstellung. Die Lambsborner Straße (Kreisstraße 65) in der Bechhofer Ortsdurchfahrt wird nach Angaben des LBM im Lauf des Freitags, 28. Oktober, für den Verkehr wieder freigegeben, die Sperrung aufgehoben. Die offizielle Übergabe der sanierten Ortsdurchfahrt ist für Mittwoch, 2. November, 15.30 Uhr, am Bechhofer Dorfplatz geplant.