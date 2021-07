Lena Zimmermann, früher Zweitbundesliga-Fußballerin beim FSV Jägersburg, wechselt zum Frauen-Verbandsligisten TuS Heltersberg. Die aus Lambsborn stammende Schwester von Ex-Profi Nico Zimmermann stieß durch freundschaftliche Kontakte zum TuS-Kader. „Sie kommt nur als Spielerin zu uns“, sagt TuS-Spielertrainerin Nadine Fols, die in Zimmermann eine neue Säule für ihre Mannschaft sieht. Sie ergänze die Achse um Fols, Lisa Egelhof und Jasmin Wernert.

Die Saar-Polizistin aus der Sickingerhöh-Gemeinde Lambsborn, die zuletzt beim SC Siegelbach in der Regionalliga als Spielertrainerin aktiv war, debütierte bereits als 17-Jährige in der Zweiten Bundesliga. Noch während ihrer Zeit in Jägersburg absolvierte sie ein Probetraining beim 1. FC Saarbrücken. Ein Wechsel zerschlug sich aber nach Angaben der heute 30-Jährigen, da sie als Regionalligafußballerin Beruf und Sport besser vereinen konnte.

Gestern hat der TuS Heltersberg beim Testspiel gegen den SV Bretzenheim zu einer Spendenaktion für die Flutopfer in Ahrweiler aufgerufen. TuS-Trainerin Fols wohnte selbst 13 Jahre in Ahrweiler, als sie zum Bundesliga-Team des SC Bad Neuenahr/Ahrweiler gehörte.