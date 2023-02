Ein Pianist, der nur mit Maske spielt? Lambert spielt so schön und so melodisch, dass man ihn nicht verpassen sollte, wenn er am 25. Februar nach Neunkirchen in die Stummsche Reithalle kommt.

Die Kunstfigur Lambert trägt eine Maske. Der Mann dahinter möchte nicht erkannt werden. Was man weiß: Er ausgebildeter Jazzpianist und ein Star der neoklassizistischen Szene Europas. Wie er mit Vornamen heißt, sagt er nicht und wie er aussieht, kann man nur ahnen, denn seit fast zehn Jahren tritt er nur mit handgefertigten ledernen Tiermaske mit sehr langen Hörnern auf, die aus Sardinien stammt. Die Sache mit der Maske erinnert an Cro und an die Residents, die auch nur vermummt auftreten.

Doch ein paar Dinge weiß man schon: Er stammt aus Hamburg, lebt inzwischen aber in Berlin und ist um die 40 Jahre alt. Am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, ist er in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen zu erleben. „All This Time“ heißt die CD und die Tournee dazu. Früher improvisierte er Melodien in der Tradition von Bill Evans. Seit er Lambert ist, kommt ein gewisser Minimalismus in sein Spiel. Und eine gewisse Romantik. Doch im Prinzip haben es sowohl Klassikfans als auch Jazzfans mit ihm nicht so leicht, am ehesten ähnelt seine Musik der von Ludovico Einaudi oder Didier Squibain. Auch schrieb er die Filmmusik für die Kinofilme „Hedi Schneider steckt fest“ (Deutschland 2015), „Ines & Doug & Kira“ (USA 2020), „Miss“ (Frankreich 2020) und „Alles in bester Ordnung“ (Deutschland 2022).

„All This Time“ ist sein achtes Album seit 2014. Er stellt es zusammen mit dem Bassisten Felix Weigt und dem Schlagzeuger Luca Marin vor. Das Trio mischt Jazz, moderne Klassik und elektronische Elemente und findet einen neuen zeitgenössischen Sound, der an Bands wie das Esbjörn Sevensson Trio, Gogo Penguin und Portico Quartet erinnert, aber sehr eigensinnig ist. Die Titel ufern nicht aus, mit vier, fünf Minuten sind sie relativ kurz. Im Konzert erklärt Lambert, was er macht und welche Bilder ihm beim Improvisieren und Spielen durch den Kopf gingen.

Karten

Karten gibt es bei nk-kultur.de und ticket-regional.de