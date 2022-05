Am kommenden Samstag, 4. Juni, startet das Freibad des Neunkircher Schwimmbades „Lakai“ in die Sommersaison. Ab dann wird es täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet sein. Das Hallenbad ist während der Freibad-Saison geschlossen, lediglich das Schul- und Vereinsschwimmen findet weiterhin im Hallenbad statt. Die Sauna ist bis zum 14. August ebenfalls von 12 bis 19 Uhr geöffnet und über den Freibadeingang zugänglich. Für die Öffnung des Wiebelskircher Freibades steht noch kein genauer Termin fest, Start in die Sommersaison soll Mitte Juni sein.