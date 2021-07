In neun Wochen bringt der SWR an drei Abenden erst Schlager, dann großen Pop und zum Abschluss einen Songschreiber nach Zweibrücken: Laith Al-Deen, Bosse, Kerstin Ott und Semino Rossi. Der Südwestrundfunk feiert sein Sommerfestival am ersten Septemberwochenende in Zweibrücken. Wer alles wann auftritt und wo es Karten gibt, das lesen Sie hier.