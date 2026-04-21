Aus Sicht des Trainers des SV Ixheim stellt sich die Szene, in der er am Sonntag die Rote Karte sah, ganz anders dar, als im betreffenden RHEINPFALZ-Artikel beschrieben.

Thorsten Lahm, Trainer des SV Ixheim, bezieht Stellung zum am Montag veröffentlichten RHEINPFALZ-Artikel „Warum am Ende noch große Hektik bei allen aufkommt“ über das Spiel der Woche zwischen dem SV Großsteinhausen und Ixheim. Lahm ist mit der Darstellung des Autors zu seiner Handlung in Minute 80 nicht einverstanden.

Im Artikel hieß es: „Negativer Höhepunkt des insgesamt sehr kampfbetonten Spiels war die hektische Schlussphase, als Großsteinhausens Abwehrspieler Julian Paulus den Ixheimer Spieler Lars Schönborn im Zweikampf sehr rüde von den Beinen holte (80.).“ Über die folgende Gelbe Karte hatte sich Lahm aufgeregt. „Er rannte aufs Spielfeld und wollte dem Schiri die gegen ihn gezeigte Rote Karte entreißen“, hieß es weiter. Nach Lahms Aussage ist richtig: „Als der Schiri Gelb gab, rief ich ihm zu, dass es klar Rot war! Ich sehe, dass mein Spieler nicht mehr aufstehen kann und laufe ich zu ihm hin. Währenddessen rief ich dem Schiri noch mal zu, dass Gelb zu wenig sei, da zeigte er mir Rot. Ich bin dann zu ihm und habe gesagt: Was soll denn jetzt der Quatsch und habe meinen Arm kurz hochgehoben und direkt wieder heruntergenommen, nach dem Motto: Mach’ die Karte weg.“ Er habe in keiner Weise nach der Karte gegriffen oder wollte sie ihm aus der Hand zu entreißen. „Es war nicht mehr oder weniger. Rot bekam ich nur, da ich ohne Freigabe das Spielfeld betrat.“

Wie der Kreisschiedsschiedsrichterobmann diese und ähnliche Szenen beurteilt, lesen Sie hier.