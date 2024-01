In einem Lagerraum ist am Montag gegen 20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, waren keine Personen im Raum, der sich im Untergeschoss eines Bürokomplexes im Saarbrücker Stadtteil Malstatt befindet. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen können, sodass es nicht auf andere Gebäudeteile übergriff. Eine Mitarbeiterin hatte in der Tiefgarage Brandgeruch wahrgenommen, als sie vom Büro über dem Lagerraum heimfahren wollte. Ermittler untersuchten am Dienstag den Brandort. Wie hoch der entstandene Schaden ist, sei noch unklar, so die Polizei. Während des Feuerwehreinsatzes waren Teile der St. Johanner Straße für eine Stunde gesperrt.