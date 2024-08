Auch aufgrund wertvoller Zeugenhinweise ist es der Polizei am Samstag nach einem mehrfachen Ladendiebstahl im Outlet-Center gelungen, sieben Tatverdächtige festzunehmen. Insgesamt waren in drei Geschäften Waren im Gesamtwert von rund 1800 Euro entwendet worden.

Gegen 16 Uhr hatte nach Polizeiangaben ein Sportbekleidungsgeschäft des Outlet-Centers mitgeteilt, dass es zu einem Ladendiebstahl gekommen sei. Danach sind sieben Tatverdächtige in Richtung Innenstadt geflohen – fünf von ihnen haben die Einsatzkräfte bereits bei ihrer Anfahrt in einem Pkw entdeckt und festgenommen. Zwei weitere Personen versuchten, durch das Waldgebiet am Funkturm sowie das nahe Wohngebiet zu entkommen.

Letztlich führten jedoch die Fahndungsmaßnahmen, in die neben einem Diensthundeführer auch die Öffentlichkeit teilweise eingebunden war, zum Erfolg: Die beiden Flüchtigen konnten im Waldbereich dingfest gemacht werden – unter anderem, weil mehrere aufmerksame Bürgerinnen und Bürger wichtige Hinweise zum Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täter gegeben haben. Das Diebesgut haben die Beamten bei den Verdächtigen gefunden und sichergestellt.