Ein 20-jähriger Mann hat bei seiner Festnahme in Neunkirchen Widerstand geleistet und eine Polizistin verletzt. Das berichtet die Polizei Neunkirchen nun. Zuvor hatten die Beamten den Mann am Dienstag auf frischer Tat dabei erwischt, wie er in einem Laden in Neunkirchen Waren klaute. Ermittlungen hätten ergeben, dass er innerhalb der letzten Woche mehrere Ladendiebstähle begangen habe. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1400 Euro. Ein Richter habe Untersuchungshaft angeordnet.