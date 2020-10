Telefonstreiche führen vermutlich eher selten zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Anders sieht das im Fall eines 19-jährigen Pirmasensers aus, der Ende Mai einen Zweibrücker Ladenbesitzer mit einem Brandanschlag auf dessen Geschäft drohte. Der Beschuldigte forderte in zwei anonym getätigten Anrufen die Geschäftspapiere des Opfers, das er „flüchtig“ gekannt habe, wie die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Der Pirmasenser habe jedoch nicht vorgehabt, seine Drohung in die Tat umzusetzen. Er habe „aus Spaß“ gehandelt. Aus dem Spaß wurde Ernst. Die Kriminalpolizei konnte die Nummer des jungen Mannes ermitteln und ihn fassen. Mittlerweile sei Anklage erhoben worden, so die Staatsanwaltschaft. Allerdings bleibt dem 19-Jährigen eine Anklage wegen Erpressung erspart. Da keine „Bereicherungsabsicht“ vorgelegen habe, soll er sich nun lediglich wegen Bedrohung vor Gericht verantworten. Der junge Erwachsene sei weitgehend geständig. Das Handy, das er bei der Tat genutzt hatte, übergab er den Ermittlern freiwillig. Über die Zulassung der Anklage entscheidet nun das zuständige Gericht.