Bislang unbekannte Vandalen haben zwischen Freitag, 13., und Montag, 16. September, in einer frei zugänglichen Hofeinfahrt in der Bechhofer Beethovenstraße ihr Unwesen getrieben. An einem Dacia Duster wurde der Lack zerkratzt, an einem ebenfalls dort abgestellten Smart haben die Täter den linken hinteren Reifen zerstochen. Die Höhe des entstandenen Schadens beziffert die Polizei auf rund 1700 Euro. Sie bittet um Hinweise an die Dienststelle in Zweibrücken unter Telefon 06332 976-0 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.