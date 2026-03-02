Als LaBrassBanda am Sonntag die Bühne der Saarbrücker Garage betreten, entlädt sich eine Energie, die eher an ein Volksfest erinnert als an einen Konzertabend.

LaBrassBanda ist auch keine gewöhnliche Tourband, sondern eine Formation, die seit bald zwei Jahrzehnten an der Neuvermessung des Verhältnisses von Tradition und Pop arbeitet. Ihr Konzert gerät so nicht nur zum ekstatischen Gemeinschaftserlebnis, sondern auch zu einer lebendigen Rückschau auf eine bemerkenswerte Entwicklung: vom oberbayerischen Brass-Experiment zur international kompatiblen Klangsprache.

Barfuß nach Brasilien

Gegründet 2007 im Ort Übersee am Chiemsees, trat die Band zunächst mit einer scheinbar widersprüchlichen Idee an: Blasmusik barfuß gespielt, gesungen im Dialekt und rhythmisch gespeist aus Funk, Ska und Balkanbeats. Was anfangs wie ein subkultureller Gegenentwurf zur volkstümlichen Unterhaltung wirkte, entwickelte rasch eine Sogkraft über regionale Grenzen hinaus sogar bis nach Brasilien, Neuseeland, Russland, Simbabwe und die USA, wo die Band mit ihren Konzerten begeisterte.

Spätestens seit dem Auftritt beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2013 wurde LaBrassBanda auch jenen bekannt, die zuvor kaum Berührungspunkte mit bayerischer Dialektmusik hatten. Doch statt sich dem Mainstream anzunähern, verfeinerte die Band ihre eigene Ästhetik: laut, tanzbar, musikalisch präzise und stilistisch offen.

Lederhosen im Club

Der Saarbrücker Abend zeigte eine Band, die ihren frühen Überraschungseffekt längst hinter sich gelassen hat. Wo einst der Reiz im Bruch zwischen Lederhose und Clubrhythmus lag, überzeugt heute eine selbstverständliche stilistische Souveränität. Die Bläsersätze sitzen mit orchestraler Präzision, die Rhythmusgruppe erzeugt einen federnden Puls, der eher an New Orleans als an bayerische Festzelte erinnert. Gleichzeitig bleibt der für Nicht-Bayern vor allem live zuweilen unverständliche Dialektgesang identitätsstiftend: nicht Folklore, sondern Klangfarbe.

Was auf Platte bereits elektrisierend wirkt, gewinnt live eine physische Wucht. Der Bass vibriert im Brustkorb, während die Trompetensätze wie Signalhörner durch den Raum schneiden. Stücke wie „Nackert“ oder „Autobahn“ erscheinen nicht als nostalgische Selbstzitate, sondern als dynamisch weiterentwickelte Live-Versionen – mit verlängerten Improvisationspassagen und synkopischen Brüchen, die den Groove kurz ins Taumeln bringen, um ihn umso kraftvoller wieder aufzufangen. 24 Titel stehen auf dem Programmzettel – davon sechs und damit die Hälfte des jüngsten Albums "Polka Party".

Frontmann Stefan Dettl führt die Formation weiterhin als charismatischer Antreiber, doch seine Rolle hat sich gewandelt. War er einst Provokateur und Grenzgänger, wirkt er heute wie ein souveräner Vermittler zwischen musikalischen Welten. Dabei fungiert er auf der Bühne weniger als klassischer Sänger denn als Zeremonienmeister einer kollektiven Ekstase: Er dirigiert, animiert, springt, schreit – und schafft es, das Publikum zwei Stunden lang in Bewegung zu versetzen.

Europa im Spiegel

Dass sich diese Entwicklung gerade in Saarbrücken besonders schlüssig entfaltet, erscheint fast folgerichtig. Die Stadt steht wie wenige andere für kulturelle Übergänge: deutsch und französisch geprägt, industriell gewachsen und zugleich von europäischer Offenheit. Hier wirkt LaBrassBandas Musik nicht als exotischer Import, sondern als Spiegel eines europäischen Selbstverständnisses. Der kollektive Bewegungsdrang im Publikum – spontanes Tanzen, Mitsingen, rhythmisches Klatschen – zeugt davon, dass diese Musik ihre regionale Herkunft längst überschritten hat.

Das Konzert folgt einer klugen Dramaturgie. Auf Hochgeschwindigkeitsnummern mit treibenden Trompetenriffs folgen reduzierte Passagen, in denen einzelne Instrumente hervortreten. Ein Flügelhornmotiv schwebt über minimalistischer Perkussion; für einen Moment scheint der Saal zu einem intimen Klangraum zu schrumpfen. Gerade diese Ruhepunkte zeigen die Reifung der Band: Ekstase entsteht nicht mehr nur durch Lautstärke und Tempo, sondern durch Kontraste.

Gegenwart statt Nostalgie

LaBrassBanda stehen exemplarisch für eine Generation von Musikern, die Volksmusik nicht bewahren, sondern transformieren wollen. In ihren Arrangements wird Heimat nicht als statischer Ort begriffen, sondern als lebendige Kultur. Funk-Rhythmen, Techno-Ästhetik und Balkanbläser wirken nicht wie Zitate, sondern wie organische Erweiterungen eines alpenländischen Klangkerns. Diese Haltung erklärt den anhaltenden Erfolg: Die Band liefert keine Nostalgie, sondern Gegenwart. Und so erscheint das Konzert im Rückblick wie eine Momentaufnahme im fortdauernden Prozess: LaBrassBanda haben ihre Wurzeln nicht verlassen, aber sie haben gelernt, sie in Bewegung zu halten.

Als das Konzert in einen beschleunigten Schlussgroove mündet, wird der Saal selbst zum Instrument. Hunderte Stimmen tragen den Rhythmus weiter, als wolle das Publikum den Abend nicht enden lassen. Man verlässt die Halle heiser, verschwitzt, euphorisch und mit dem Gefühl, Teil eines Ausnahmezustands gewesen zu sein.