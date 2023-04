Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Zweibrücker Stadtrat hat sich in einer Sondersitzung am Mittwochabend zwei Stunden lang mit dem Thema Lüften in Schulen befasst. Die Tendenz geht zum Abwarten oder zur Unterstützung des Lüftens mit mobilen Geräten. Es war auch gleichzeitig die erste rein digitale Sitzung des Rates. Beschlossen wurde nichts.

Rudolf Hartmann vom Zweibrücker Bauamt gab eine Übersicht über Anlagen, die in Frage kommen. Da wären zum einen die aufwendigen Lüftungsanlagen, wie sie in einigen Schulen