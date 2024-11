Mittelbachs Ortsvorsteher Aaron Holaus mag nicht so recht daran glauben, dass es mit dem Ausbau der Landstraße nach Altheim bald losgeht.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) plant die Sanierung der Landstraße zwischen Mittelbach und der Landesgrenze zum Saarland. Im Ortsbeirat erinnerte Dorfchef Aaron Holaus daran, dass der Ausbau der Straße nach Altheim im Programm des LBM für die Jahre von 2024 bis 2028 festgeschrieben wurde. Doch so wie es aktuell aussehe, werde die Sanierung wohl erst 2027 beginnen. Holaus’ Amtsvorgänger Kurt Dettweiler bezweifelt selbst diese Jahreszahl: „Ich bin da skeptisch.“

Die Straße soll auf kompletter Strecke verbreitert werden. Bislang ist sie fünf bis 5,3 Meter breit, künftig sollen es sechs Meter sein. Laut LBM bringt eine breitere, von Schlaglöchern befreite Fahrbahn mehr Verkehrssicherheit. Doch das Tempolimit auf 70 Stundenkilometer soll bleiben, weil die Straße auch nach dem Ausbau mitunter unübersichtlich sei. Als Zugabe ist ein kleiner Verkehrsteiler am Ortseingang geplant. Mit Blick auf die jüngsten Tempomessungen soll laut LBM so eine „geschwindigkeitsreduzierende Maßnahme“ zwar nicht zwingend nötig sein. Trotzdem wird die Straße am Ortseingang durch eine Verkehrsinsel geteilt. Radfahrer, die aus dem Dorf kommen, sollen künftig über die Insel nach links auf den Radweg entlang der Landesstraße gelangen.