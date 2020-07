Nach Angaben der Bundestagsabgeordneten Anita Schäfer (CDU) könnte bereits im kommenden Jahr mit dem Bau der Lärmschutzwand auf der A 8 im Bereich der Anschlussstelle Ernstweiler begonnen werden. Laut Schäfer geht der Landesbetrieb Mobilität (LBM) davon aus, dass die Genehmigungsverfahren bis Ende September abgeschlossen sind und dann mit dem Ausschreiben der Arbeiten begonnen werden kann. Im Bereich der Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte bis Ixheim sei hingegen kein Baubeginn in Aussicht: „Wie mir durch den LBM mitgeteilt wurde, stehen die Planungen für diesen Bereich noch am Anfang. Zunächst müssen Berechnungen an den betroffenen Brückenbauwerken und Stützwänden noch zeigen, ob diese die neuen Lasten der höheren Lärmschutzwände aufnehmen können“, sagte Schäfer. Erste Ergebnisse sollen voraussichtlich nach den Sommermonaten dieses Jahres vorliegen.