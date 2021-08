Im Vorjahr gab es eine beliebte Konzertreihe, die Peter Staufer in seinem Hobbit-Biergarten anbot. Sonntags von 16 bis 18.30 Uhr wurde Musik gemacht. Auch in diesem Jahr wollte er den Zweibrückern etwas Vergleichbares bieten. Doch plötzlich gibt es Schwierigkeiten mit Anliegern.

„Um es gleich und klar zu sagen: Das Ordnungsamt kann nichts dafür. Die machen nur ihren Job“, nimmt der Hobbit-Chef ausgerechnet die Zweibrücker Behörde in Schutz, die dem Gastwirt nach dem Ende der Corona-Krise einen weiteren Schlag in die Magengrube versetzen muss.

Was ist passiert? Anwohner haben sich über Lärm aus dem Biergarten beschwert, vermutet Staufer. Dem vorausgegangen ist ein Fehler seinerseits. „Ich habe, wie gewohnt, zum Stadtfestsonntag die Hubbert House Band in den Biergarten eingeladen. Ich habe vergessen, diese Veranstaltung anzumelden. Weil das Gasthaus in den 20 Jahren zuvor an diesem Wochenende immer zum Umkreis des Stadtfestgeländes gehörte“, räumt Staufer ein. Und weil das Konzert nicht angemeldet stattfand, gab es wohl Beschwerden.

Ursprünglich wollte Staufer, wie im Vorjahr, Biergartenkonzerte im Hobbit anbieten. In der Regel unplugged, also ohne elektrisch verstärkte Musikinstrumente. Das Ordnungsamt teilte Staufer aber im Vorfeld der Konzerte mit, dass von der Außengastronomie nachbarschaftsschützende Faktoren zu berücksichtigen sind. Das Amt wollte Staufer zwar ein weiteres Konzert am 8. August erlauben und dabei prüfen, ob die im Innenstadtbereich zulässigen Dezibel-Werte eingehalten werden. Staufer verzichtet aber darauf: „Ich kann doch nicht Bands buchen und denen dann gleich wieder absagen, weil sie am Ende doch zu laut sind.“ Womit dem Hobbit eine wichtige Einnahmequelle nach der Pandemie verloren geht.

Seltsam findet Staufer übrigens, dass Anwohner sich zu einem Zeitpunkt des Konzerts der Hubbert House Band über Musik aus seinem Biergarten beschwert haben, als es dort noch keine gegeben habe. „Angeblich haben sie schon um 10.30 Uhr aus dem Garten Musik gehört. Es ist bei uns aber erst um Viertel vor Zwölf losgegangen.“ Ähnliche Beschwerden über das Gasthaus gab es auch in den Wochen zuvor, „obwohl es da bei uns gar keine Konzerte gab. Ich vermute, die Leute haben da die Musik vom Herzogplatz gehört.“

Staufer meint damit Konzerte von „Zweibrücken On Air“. Da gab es an allen vier Juli-Wochenenden Konzerte. Womit nicht nur die direkten Anlieger mit einem Mehr an deutlich hörbarer Musik zurechtkommen mussten. Während die Firma Holunder auftrat, gab es gleichzeitig im Rosengarten einen Tag der Kammermusik. In den Pausen dort war das Wummern der Musik vom Herzogplatz nicht zu überhören.

Staufer ärgert sich, dass es Genehmigungen für „Zweibrücken On Air“ gab sowie für ein Konzert der Stadtkapelle auf dem Schlossplatz, „das mit Sicherheit lauter ist als unser Biergartenkonzert.“ Darüber habe sich wohl niemand beschwert. Warum dann über Musik aus dem Hobbit?

Das Ordnungsamt beruft sich in seiner Entscheidung gegenüber Staufer auf den Paragraf 6, Absatz 1, des Landesimmissionsschutzgesetzes. Auf die Rückfrage, ob hier mit zweierlei Maß gemessen werde, antwortet Stadtpressesprecher Jens John. Demnach unterliegen Veranstaltungen im Außenbereich den Kriterien des Gaststättengesetzes, der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm, der Freizeitlärmrichtlinie sowie insbesondere dem Landes-Immissionsschutzgesetz Rheinland-Pfalz. Veranstaltungen werden danach geprüft und gegebenenfalls mit Auflagen genehmigt. Eine solche Genehmigung habe das Hobbit für den 8. August, mit Auflagen, erhalten.

Ganz glücklich mit dem Ergebnis scheint auch die Stadtspitze nicht zu sein. „Die Situation macht noch mal deutlich, dass wir dringend eine Lösung für das gastronomische und kulturelle Leben in der Innenstadt brauchen. Das Landesimmissionsschutzgesetz, welches durch unser Ordnungsamt korrekt durchgesetzt werden muss, baut hier hohe – vielleicht sogar zu hohe Hürden – auf, die im Gegensatz zu den Belebungsinteressen unserer Innenstädte stehen. Ich persönlich bedauere das sehr“, äußert sich OB Marold Wosnitza dazu.