Werden die beiden Windräder in Hengstbach in der Nähe des Wahlerhofes gebaut, wird sich auf dem Eichenhof einiges ändern. In der Siedlung wird man die Windräder sehen, hören und sie werden Schatten werfen. Das wollen nicht alle klaglos hinnehmen.

„Ich habe Verständnis für die Anwohner auf dem Eichenhof.