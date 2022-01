In der Hauptstraße (L114), der unteren Ortsdurchfahrt von Kirkel-Limbach nach Bayrisch-Kohlhof, erweitert die Verkehrsbehörde des Saarpfalz-Kreises die Tempo-30-Zone. Landrat Theophil Gallo hat eine entsprechende Anordnung an den Landesbetrieb für Straßenbau unterzeichnet. In der Hauptstraße, in der sonst Tempo 50 gilt, erstreckte sich der 30er-Bereich im Ortskern bislang zwischen der Schule und dem Abzweig zu Friedhof und Palatia-Sportplatz. Neuerdings muss bereits ab der Einmündung Theobald-Hock-Platz an der Kirche langsamer gefahren werden.