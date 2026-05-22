Geschäfte leiden unter dem Onlinehandel. Regeln zum Schutz der City sind veraltet. Zweibrücken muss reagieren. Was das mit einem Kasten Bier in der Fußgängerzone zu tun hat.

Backwaren, Getränke und frische Wurst. Bekleidung, Büro- und Sportartikel: Solche und weitere Waren stehen auf der sogenannten Zweibrücker Liste mit Sortimenten, die – zumindest theoretisch – nicht am Stadtrand auf der grünen Wiese, sondern nur in der Innenstadt verkauft werden dürfen. Im Gegensatz etwa zu Camping- und Baumarktartikeln, Autos oder Möbeln. 2020 vom Stadtrat beschlossen, passen die Vorschriften dieses Einzelhandelskonzepts nicht mehr mit der heutigen Realität und dem Einkaufsverhalten der Kunden zusammen – spätestens seit dem Siegeszug des Onlinehandels. Am Mittwochabend hat der Stadtrat einen Prozess angestoßen, um die veraltete „Zweibrücker Liste“ zu verändern, sie neu zu formulieren oder vielleicht sogar ganz abzuschaffen.

Ursprünglich hatten sowohl CDU als auch SPD geplant, das Thema mit jeweils eigenen Anträgen in den Stadtrat einzubringen. Doch im Vorfeld der Sitzung am Mittwoch verständigten sich beide Fraktionen auf einen gemeinsamen Text, der am Ende einstimmig vom Plenum angenommen wurde. Demnach erhält die Stadtverwaltung den Auftrag, eine Kommission ins Leben zu rufen. Dieses Gremium soll das Einzelhandelskonzept überarbeiten und Vorschläge unterbreiten, wie man den einst beabsichtigten Schutz des stationären Innenstadthandels in der heutigen Zeit noch verwirklichen kann. Auch eine Erweiterung der 2020 festgelegten Schutzzone im Stadtkern ist nicht mehr ausgeschlossen.

Starre Regeln sollen gelockert werden

„Auch die Verwaltung sieht Handlungsbedarf“, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) in der Ratssitzung. „Oder wie kann man heute noch ernsthaft glauben, dass ein Getränkemarkt ein innenstadtrelevantes Sortiment sein soll? Wer bitte läuft durch die Fußgängerzone und schleppt einen Kasten Oettinger?“ Nach Wosnitzas Worten wird das Thema schon seit Jahren immer dringlicher. „Nicht erst, seit in Niederauerbach ein neuer Lidl-Markt aufgemacht hat.“ Starre Regeln gelte es zu lockern. Der Oberbürgermeister räumte ein, dass man sich bei alldem in einem „sehr engen rechtlichen Rahmen“ bewege. „Aber diesen Rahmen sollten wir so breit wie möglich ausdehnen.“

CDU-Sprecher Pascal Dahler dankte „den Kollegen von der SPD, dass wir hier gemeinsam und fraktionsübergreifend etwas anstoßen konnten. Wir haben die Möglichkeit, Fesseln zu lösen, die wir uns einst selbst angelegt haben.“ Dahler und sein SPD-Pendant Stéphane Moulin möchten neben Lokalpolitikern auch Vertreter der regionalen Wirtschaft in der Kommission sehen, die ein moderneres Einzelhandelskonzept erarbeiten soll. Zum Beispiel vom Kaufleuteverband Gemeinsamhandel, vom städtischen Wirtschaftsrat und der Wirtschaftsförderung.

Nahversorgung in der Innenstadt sichern

Das derzeit gültige Zweibrücker Einzelhandelskonzept war vom Stadtrat am 13. Mai 2020 beschlossen worden – mit der Maßgabe, dass es regelmäßig fortgeschrieben, aktualisiert und an die veränderten Realitäten angepasst werden soll. Ziele sollten die Sicherung und Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche sein – vor allem der Fußgängerzone. Außerdem der Ausbau der Grund- und Nahversorgung im gesamten Stadtgebiet sowie klare Regeln für großflächige Verkaufseinrichtungen am Stadtrand.

„Der Einzelhandel hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert“, stellte auch Norbert Pohlmann fest. Die jetzt angestrebte Kommission, so der Grünen-Sprecher, werde über das Thema aber nur beratschlagen können. „Den maßgeblichen Beschluss über das künftige Zweibrücker Einzelhandelskonzept muss am Ende der Stadtrat fällen.“