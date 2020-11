Das Awo-Seniorenhaus am Rosengarten hat eine ganz spezielle Post-Aktion gestartet: Jeder kann Bilder mit aufmunternden, lustigen und schönen Motiven an das Seniorenheim schicken. Das Ziel: Die Bewohner, die unter den Corona-bedingten Besuchseinschränkungen leiden, aufmuntern.

Bereits im Frühjahr, so die Pressemitteilung der Awo, waren keine Altenheim-Besuche erlaubt. Laut Einrichtungsleiterin Andrea Schantz haben viele Bewohner nun Angst, dass angesichts der steigenden Infektionszahlen ein erneutes Besuchsverbot gilt. „Soziale Isolation ist für viele ältere Menschen besonders schlimm“, so Schantz.

Mit der Bilder-Aktion soll den Altenheim-Bewohnern eine Freude gemacht werden. Der Fantasie sei bei den Motiven keine Grenzen gesetzt: „Das kann ein lustiger Schnappschuss sein, ein Bild von Zusammengehörigkeit, das Mut macht, oder aufmunternde Worte“, so Schantz.

Die Bilder können ausgedruckt per Post ans Altenheim geschickt oder direkt in dessen Briefkasten eingeworfen werden. Digital können sie zudem per Mail an haus-am-rosengarten-zweibrücken@awo-pfalz.de geschickt werden.