Das war eine gute Idee, sich bei der Sportjugend mit dm Vereinsprojekt „Jugendtraining 2.0“ um eine Förderung zu bewerben.

Die Kegelvereinigung Dellfeld ist der einzige Kegelverein in der Region Zweibrücken, der noch auf eigenen Bahnen (im Dellfelder Bürgerhaus) seinen Sport betreibt. Seit Jahren haben sich die „Alle Neune-Kegler“ der Nachwuchsförderung verschrieben. Ihr neuestes Projekt heißt „Jugendtraining 2.0“.

Dabei hilft auch der „Jugendbooster“. Das ist ein eigenes Förderprogramm der Sportjugenden Rheinland-Pfalz, die mit einem Zuschuss die Jugendarbeit in Projekten mit bis zu 1000 Euro fördern. Dank eines solches Zuschusses konnten die Dellfelder neue Sportgeräte wie Basket- und Volleybälle, Koordinationsleitern, Tennisbälle, Balance-Boards, Hütchen und Springseile anschaffen. Neben dem Training des reinen Kegelablaufs werden nun die Ausdauer, Koordination und Teamfähigkeit der Jugendlichen stärker gefördert, wofür auch die zweite KV-Jugendwartin Franziska Schlachter (seit 2023 mit DOSB-C-Trainerlizenz) sorgt.

Auf diese Weise konnten die neuen Trainingseinheiten nach der Sommerpause direkt vielfältiger gestaltet werden. Nach dem Aufwärmen folgte ein Zirkeltraining mit Koordinationsschwerpunkt. An dessen Ende traten jeweils zwei Gruppen im Parcours-Wettkampf gegeneinander an. Eine Feedback-Runde danach gehörte auch immer dazu. Auf lange Sicht will der Verein seine Jugendlichen so optimaler auf Meisterschaften vorbereiten und auch den Fortbestand des Klubs und des Sports sichern.