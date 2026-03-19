Arabische Touristen sollten Leben in die Kreuzberg-Siedlung bringen und in der Stadt Geld ausgeben. Was von dem kühnen Plan übrig blieb.

Ein verwahrloster Wohnblock auf dem Zweibrücker Kreuzberg steht zum Verkauf. Drei Millionen Euro will der Besitzer – die Seven Heavens GmbH – dafür haben. Eigentlich sollte das Gebäude in der Delawarestraße längst saniert sein. Das zumindest hatte der frühere Bauleiter in Aussicht gestellt. Er hatte vor fünf Jahren der RHEINPFALZ gesagt, dass der besagte Block bis 2022 fertig werden soll – es komme aber auch darauf an, wie der Verkauf der Wohnungen läuft.

Das zum Verkauf stehende Mehrfamilienhaus, das aus den Zeiten der US-amerikanischen Streitkräfte auf dem Kreuzberg stammt, hat 24 Wohnungen von jeweils rund 100 Quadratmetern. Alle befinden sich im Rohbau-Zustand, Heizung, Elektrik und Sanitäranlagen fehlen. Zahlreiche Fenster sind zerbrochen, und auch innen zeigt sich deutlich, dass hier seit dem Auszug der Amerikaner nichts mehr passiert ist. Immobilienmaklerin Lisa Brunk von Special Estates Henningsen in Hamburg bestätigte auf Anfrage, dass der Block verkauft werden soll. Im Exposé steht, der Block sei „ideal als langfristiges Investment oder zur Aufteilung in Eigentumswohnungen nach umfangreicher Sanierung“.

„Sollte sich kein Käufer finden, werden die Besitzer das Gebäude selbst sanieren“, sagt Brunk. 24 Wohnungen eines baugleichen Blocks desselben Besitzers direkt gegenüber seien bereits so gut wie fertig, nur noch kleinere Restarbeiten seien dort zu erledigen. Diese Wohnungen sollen noch dieses Jahr auf den Markt. Die Zeit der Vermarktung wolle der Besitzer nutzen, um einen Käufer für den maroden Bau gegenüber zu finden.

Seven Heavens zieht’s in Großstädte

Ein Sprecher von Seven Heavens bestätigte ebenfalls, dass der Rohbau in der Delawarestraße verkauft werden soll. Denn die Firma wolle sich so bald als möglich aus Zweibrücken zurückziehen. Nach dem Verkauf der 24 fast fertigen Wohnungen wolle Seven Heavens in eine größere Stadt wie etwa Frankfurt umziehen. An Zweibrücken sei sie nicht mehr interessiert. Das Interesse arabischer Käufer an Kreuzberg-Immobilien als Ferienwohnungen sei deutlich geringer gewesen als erhofft. In der Pennsylvaniastraße verkaufe Seven Heavens derzeit rund fünf Appartements, deren arabische Interessenten wieder abgesprungen seien.

Ursprünglich sollten auch in den beiden Wohnblöcken in der Delawarestraße weitere Wohnungen für Araber entstehen, die in bestimmten Monaten der Hitze in der Heimat entfliehen wollen, so lautete vor über zehn Jahren der Plan. Ab 2013 wollte zunächst die Firma EFK (Entwicklungsgesellschaft für Konversionsprojekte) 48 Wohnungen am Kreuzberg an Investoren aus arabischen Ländern verkaufen. Die EFK wurde abgelöst von der kuwaitischen Firma Seven Heavens, die weitere Wohnblocks kaufen, sanieren und zu Feriendomizilen für Araber herrichten wollte.

Der frühere Bauleiter von Seven Heavens, Andreas Rokohl, sagte dann vor fünf Jahren, dass die Wohnungen in der Delawarestraße nicht mehr an Araber verkauft werden sollten, sondern auch auf dem deutschen Wohnungsmarkt angeboten würden. Es hatten sich nicht genug arabische Interessenten gefunden. Geschäftsführer von Seven Heavens war damals wie heute Hassan Abdullah Husain Mohammad aus Kuwait. Andreas Rokohl arbeitet inzwischen nicht mehr für die Firma und war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, ebensowenig wie Mohammad.

Besitzerwechsel und Bredouillen

Die Wohnsiedlung Kreuzberg wurde von 1956 bis 1971 für die amerikanischen Streitkräfte errichtet. Als diese den Standort 1993 aufgaben, ging sie in den Besitz des Bundes über. Der verkaufte 2000 weiter an zwei Investorengruppen, die das Gelände erschließen, Straßen und Leitungen deutschen Standards anpassen und wieder der Stadt übergeben sollten. Stattdessen unterteilten sie das Gelände in einzelne Grundstücke, was die öffentliche Erschließung über Jahre lahmlegte, bis die Stadt 2005 die frühere US-Siedlung zum Sanierungsgebiet machte.

2013 beschloss der Stadtrat, den Bebauungsplan der „Wohnsiedlung Kreuzberg“ zu ändern und mit den Investoren einen städtebaulichen Vertrag abzuschließen. In diesem stand unter anderem, dass die Appartements für nichts anderes als Ferienwohnungen genutzt werden dürfen, also nicht etwa als normale Miet- oder Eigentumswohnungen.

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