Zum letzten Heimspiel des Jahres sollte eigentlich das Team der „Mad Dogs“ von EKU Mannheim als Gegner der Zweibrücker „Hornets“ erscheinen, doch am Vortag des Spiels hat Mannheim die Partie abgesagt. Trainer Ralf Wolf ist sauer.

So hatten sich die Eishockeyspieler des EHC Zweibrücken den vierten Adventsonntag sicherlich nicht vorgestellt. Der Verband hat jetzt die Aufgabe, über den Spielausfall zu entscheiden und entweder einen neuen Termin festzulegen oder das Spiel für Zweibrücken zu werten. „Ich wurde am Samstagabend gegen 23 Uhr angerufen, und mir wurde mitgeteilt, dass Mannheim angeblich nicht genügend Spieler zur Verfügung hätte, um am Sonntagabend in Zweibrücken zu spielen,“ teilt ein sehr verärgerter Zweibrücker Coach Ralf Wolf per Telefon mit. „Diese kurzfristige Absage ist umso ärgerlicher, weil wir im Rahmen des Spiels unsere Sponsoren zu einem Abschlussabend eingeladen haben, und das Catering-Essen, das bestellt war, kurzfristig nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte,“ ist Wolf immer noch sauer auf den Gegner. „Wir machen jetzt das Beste aus der Sache und planen eine Feier für die zahlreichen Helfer in unserem Verein, denn das Essen war ja bestellt, und die Kosten bleiben so oder so an uns hängen.“

Auch die Volleyballer des SVK Blieskastel – Zweibrücken, die aktuell in der Landesliga auf Platz eins liegen, konnten am Wochenende ihre Siegesserie nicht fortsetzen, denn der Gegner aus Bliesen musste die Partie absagen. „In der Sporthalle in Bliesen ist die Heizung ausgefallen,“ bedauert Zweibrückens Spielertrainer Alexander Hoffmann den erneuten Spielausfall, nachdem schon vor einer Woche das Spiel in Saarwellingen ausgefallen ist. „Für das Spiel gegen Saarwellingen ist schon ein Ersatztermin gefunden,“ berichtet Hoffmann weiter. „Am heutigen Dienstagabend (20 Uhr) kommt das Team aus Saarwellingen zu uns nach Zweibrücken in die Sporthalle des Hofenfelsgymnasiums zum Nachholtermin.“