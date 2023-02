Als die Polizei am Mittwochabend einen Unfall am Bubenhauser Kreisel aufnahm, bemerkten die Beamten, dass der Ende-50-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein vorläufiger Test erbrachte laut Polizei einen Atemalkoholgehalt von über 1,6 Promille. Der Betrunkene kam aus Richtung Bubenhausen und fuhr auf der Bypass-Spur zwischen Autobahn- und Fußgängerbrücke in Richtung Autobahnauffahrt, als der Wagen vor ihm an der Einmündung in die vorfahrtberechtigte Spur anhalten musste. Dem Ende-50-Jährigen, der auf den vorderen Wagen auffuhr, wurde eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde sichergestellt, und es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Gesamtsachschaden beträgt 4000 Euro.