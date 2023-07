Etwas zu rasant ist eine ältere Dame am Donnerstag in Homburg rückwärts aus ihrer Garage ausgefahren. Das Auto der etwa 80-Jährigen wurde quer über die Straße in einen Abhang getragen, wo es hängenblieb. Die Homburger Feuerwehr musste den Wagen in seiner misslichen Lage sichern und der Fahrerin, die im Buschwerk eingeschlossen war, den Weg aus dem Auto freimachen. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus.