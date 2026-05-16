Im Zweibrücker Land sind Kupferdiebe unterwegs. Innerhalb weniger Tage stahlen sie an mehreren Kirchen Regenrinnen und Rohre. Der Schaden geht in die Tausende.

In der ersten Maiwoche haben Kupferdiebe in Reifenberg, Knopp, Wallhalben und Kleinsteinhausen zugeschlagen, Mitte des Monats auch noch in Contwig. Die Tatorte: Kirchen, ein Friedhof und eine Kapelle. Das Diebesgut: die Fallrohre und Regenrinnen aus Kupfer. In Reifenberg schätzt Bürgermeister Pirmin Zimmer den Sachschaden auf rund 2000 Euro. Nicht nur fehlen am Kapellchen die beiden Kupfer-Fallrohre, hier haben die Diebe zudem die Dachrinne und deren Verankerung beschädigt. In Knopp beträgt der Schaden einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Betrag, sagt Hermann Gries, Mitglied im Verwaltungsrat der Kirche. Anders als in Reifenberg machten sich die Diebe in Knopp nicht an der Dachrinne zu schaffen, beschädigten diese nicht. Dafür nahmen sie noch den Blitzableiter mit.

In der Friedhofstraße in Kleinsteinhausen stahlen Diebe zwischen Ende April und Anfang Mai eine schwere Abdeckplatte eines Straßeneinlaufs sowie die Metallregenrinne der Leichenhalle. Am Samstag meldete die Zweibrücker Polizei einen weiteren Diebstahl in Contwig: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13. auf 14. Mai, wurden an der katholischen Kirche die Kupferfallrohre gestohlen. Acht Rohre, jedes vier Meter lang, sowie ein ein Meter langes Rohrstück. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0631 369-15399 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.

Am Reifenberger Kapellchen haben die Diebe die Fallrohre aus Kupfer gestohlen. Archivfoto: Paul Helmut Kreiner

In Knopp und Reifenberg wurden die Fallrohre nun ausgetauscht; damit das Regenwasser nicht an der Hauswand herabläuft und für noch mehr Schaden sorgt. Beide Kirchen stehen unter Denkmalschutz. Deshalb dürfen die Fallrohre nicht mit Kunststoffrohren ersetzt werden. In Knopp, so Gries, habe man sich dazu entschieden, künftig keine Kupfer-Fallrohre mehr zu verbauen. Es ist laut dem Verwaltungsratsmitglied nämlich nicht das erste Mal, dass Diebe die Kupferrohre mitgehen lassen. Auch in Wallhalben waren schon früher einmal Kupferrohre an der katholischen Kirche gestohlen worden, erinnert sich Ottmar Müller aus Schmitshausen. Deshalb habe die Kirche beschlossen, als Ersatz verzinkte Rohre anzubringen und sie kupferfarben anzustreichen. Zwei dieser Rohre seien nun gestohlen worden.

Wegen der Diebstähle wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Für Reifenberg, Knopp und Wallhalben ist die Dienststelle in Waldfischbach-Burgalben zuständig. Von dort heißt es, dass in allen drei Fällen die Ermittlungen noch andauern. Die Taten geschahen laut Peter Baumann, stellvertretender Leiter der Dienststelle in Waldfischbach, am 7. oder 8. Mai, zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen. Zeugenhinweise seien bislang keine eingegangen. „Einen konkreten Tatverdacht haben wir ebenfalls noch nicht“, ergänzt Baumann. Diebstähle an Kirchen kämen im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Waldfischbach relativ selten vor. Dachrinnen und Fallrohre würden andernorts ab und an gestohlen. Nicht nur Kupferrohre und -rinnen sind laut Baumann beliebt, sondern auch jene aus Zink. „Ein Muster ist da jedoch nicht abzuleiten“, sagt er.

Die Kirche Sankt Barbara in Knopp. Archivfoto: Willi Hack

Dass die Diebe auf die Fallrohre aus Kupfer scharf sind, liegt am Materialwert. Pro Kilogramm gibt es vom Schrotthändler aktuell rund acht Euro − abhängig vom Zustand. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Kupferdiebe in der Region zuschlagen. Im Juli 2025 haben Diebe 20.000 Meter Kupferkabel beim Solarpark Walshausen gestohlen. Der Walshauser Ortsbürgermeister Reiner Reidenbach bezifferte den Schaden seinerzeit auf 200.000 Euro und kommentierte den Diebstahl mit den Worten: „Das waren Profis.“

Eine Serie von Kupferdiebstählen gab es im Zweibrücker Land schon vor 13 Jahren. Anfang 2013 hatten Kupferdiebe das Dach der Leichenhalle in Winterbach abgedeckt. Viermal waren sie gekommen, um Kupferbahnen zu stehlen. Das neue Dach kostete die Gemeinde 25.000 Euro. Zur gleichen Zeit wurden am Wasserhochbehälter in Obernheim-Kirchenarnbach die Kupferverkleidung an der Dachblende und die Dachrinne gestohlen. Gegen Ende des Jahres schlugen Diebe zweimal am Dach der Leichenhalle in Käshofen und an der evangelischen Kirche in Mörsbach zu. Ein halbes Jahr später erwischte die Polizei einen 24-Jährigen aus Homburg, der die Käshofer Dachteile an einen Schrotthändler in Karlsruhe verkaufen wollte. Ebenfalls Ende 2013 stahlen Diebe aus einer Lagerhalle in Reifenberg fast eine halbe Tonne Metall – Fallrohre, Rinneisen, Schneefanggitter, Rohrschellen und Altkupferteile.