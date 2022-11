Am Donnerstagabend verschafften sich Diebe gewaltsam Zugang zum Firmengelände des Zweibrücker Bauunternehmens Wolf & Sofsky unterhalb der Fasanerie. Mit einem Gabelstapler luden sie Kupferdrähte auf ihr Fahrzeug und fuhren davon. Das teilte die Polizei mit. Sie bittet Zeugen um Hinweise an die Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.