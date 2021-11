Im Vorjahr sorgten sie für eine ausverkaufte Zweibrücker ACH-Halle: die Comedymänner Luca Brosius und Peter Kunz, kurz Kunz & Brosius. Am Donnerstag, 14. November, 18 Uhr, kommen sie an diesen Ort zurück.

Sie berichten von Erlebnissen im Supermarkt, beim türkischen Friseur und im Fitnessstudio. Das Ganze muss man sich als Mischung aus Stand-up-Comedy, Parodie und Slapstick vorstellen. Neben ihrem Scheitern in allen Lebenslagen sorgen auch ihre Parodien für Heiterkeit. Jogi Löw, Horst Schlemmer, Jorge Gonzalez, Rainer Calmund und andere Männer werden karikiert. Es gilt 2G+. Der Abend ist der Ersatztermin für den 22. April, als die Show coronabedingt abgesagt werden musste. (Ihre Show am 22. Januar 2022 in Blieskastel ist bereits ausverkauft). Karten für 16,52 Euro gibt es über ach-eventhalle.de im Webshop.