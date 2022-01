Auf dem Plakat steht „40 Jahre Kunstverein Zweibrücken“, doch eine Jubiläumsausstellung mit Arbeiten aus 40 Jahren erwartet die Besucher bei der Vernissage am Sonntag, 23. Januar, im Zweibrücker Stadtmuseum nicht. Der Grund ist trivial.

Geplant war diese Ausstellung für 2021, da war noch kein Jubiläumsjahr. Wegen Corona wurde diese Ausstellung im Stadtmuseum jedoch verschoben auf 2022, erklärt Kunstvereinsvorsitzender Jürgen Ecker. Aber sie war ja vorher schon konzipiert.

Jedes der über 100 Mitglieder des Zweibrücker Kunstvereins konnte sich beteiligen, ein Thema war diesmal nicht vorgegeben. 33 Mitglieder haben mindestens eine Arbeit eingeschickt, mache auch zwei oder drei. Sie stammen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Foto und Objektkunst.

Etwa ein Dutzend Werke sind Skulpturen. Dabei gibt es Überraschungen wie die Marmorskulpturen von einem Künstler, der bisher noch nie Stücke diesem Bereich ausgestellt hat. „Man kann Neuentdeckungen machen“, freut sich Ecker. Auch etwa 40 Arbeiten aus der Zweibrücker Jugendkunstschule, die der Kunstverein betreibt, werden gezeigt.

„Da der Verein bislang wenig geplant hat, schreiben wir ,40 Jahre Kunstverein’ aufs Plakat, damit es in der Öffentlichkeit bekannt wird“, so Jürgen Ecker (68), der nach 14 Jahren das Amt des Vorsitzenden abgeben will, damit Jüngere übernehmen können.

Ausstellung

Kunstverein Zweibrücken, Mitgliederausstellung, Zweibrücken, Stadtmuseum, Herzogstraße 9-11, 23. Januar bis 27. Februar, geöffnet: Dienstag bis Sonntag 14-18 Uhr, Vernissage: Sonntag, 23. Januar, 11 Uhr.