Der zweite Kunstautomat von Blieskastel ziert jetzt die Wand der Einfahrt des Hauses von Familie Nieder in der Marxstraße 89 in Niederwürzbach. Die Künstlerin Rita Walle hat den Kunstautomaten gestaltet mit Motiven aus dem Ort wie dem Würzbacher Weiher oder dem Roten Bau. Der Blieskasteler Kunstautomat wurde fertig gestaltet geliefert, der zweite in Niederwürzbach sollte von einer lokalen Künstlerin bemalt werden. Die Kunstwerke können für vier Euro gezogen werden, sie passen in eine Zigarettenschachtel. Von den vier Euro gehen zwei Euro an das Kollektiv, ein Euro an die Künstler und ein Euro ist der Steueranteil.

In Blieskastel wurden in knapp drei Monaten über 200 Kunstwerke aus dem im April aufgestellten Kunstautomaten bei Naturkost Dauber in der Bahnhofstraße 3a gezogen. An dem neuen Automaten kommt fast jeder vorbei, der zur Freizeitanlage am Weiher gehen will, freuen sich Initiator Stefan Broschart, Ortsvorsteherin Petra Linz und Familie Nieder. Blieskastel ist damit neben Kaiserslautern die einzige Stadt in der Region, die zwei Kunstautomaten besitzt.