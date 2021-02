Die Ausstellung „Viewpoints“ von Tamás Waliczky (61) im Saarländischen Künstlerhaus Saarbrücken wird am 24. Februar um 19 Uhr per Zoom-Konferenz eröffnet, in die sich jeder einklicken kann. Zu sehen sind Werke, die der Medienkünstler im ungarischen Pavillon der Biennale in Venedig 2019 präsentierte. Zentrales Elemente sind seine „Imaginary Cameras“. Die Geräte sind mit Software erstellte Bilder, die er als Fine Art Prints sowie in Form einer Lightbox und als Animationen zeigt. Waliczky wurde 1990 Professor für Computerkunst an der Kunsthochschule Budapest, 1997 bis 2002 Gastprofessor an der Saarbrücker Kunsthochschule. Seine Werke stehen im Moma und im Centre Pompidou.