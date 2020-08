„Missbrauch, Obsession, Gebirge“ zeigt der in Pirmasens geborene Maler Karl Geistlich (60) zeigt ab Sonntag, 16. August, in der Kreisgalerie in Dahn. Das klingt provokativ und soll es auch sein. Geistlich, der in Offenbach an der Queich lebt, malt gegenständlich. Die Motive sind mal surreal und mal aggressiv. Er hat 2017 bereits in der Kreisgalerie ausgestellt. Es sind vor allem Details, die man so nicht erwartet, die seine Bilder spannend machen. Eine Vernissage gibt es wegen Corona nicht. Man muss eine Maske tragen und Abstand halten, der Eintritt ist frei. Am Sonntag um 16 Uhr ist Geistlich vor Ort und und übergibt als Schenkung seine Gemälde „Wald“ und „Europa“ an den Landkreis Südwestpfalz. Die Ausstellung ist bis 20. September täglich geöffnet von 15 bis 17 Uhr geöffnet.