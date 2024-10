Ab 5. Oktober stellen Frank Scheidhauer und Werner Richner ihre Werke in der Galerie im Mannlich-Haus in Zweibrücken aus unter dem Titel: „Die individuelle Interpretation des Augenblicks“.

Frank Scheidhauer aus Homburg gehört der Künstlergruppe Spektrum Art an. Seit den 80er Jahren ist er in verschiedenen Künstlerischen Bereichen tätig. An zahlreiche Ausstellungen, national und international. Im Mannlich-Haus zeigt Frank Scheidhauer aktuelle Arbeiten überwiegend übermalte eigene Fotografien die in aufwendigen Prozessen entstanden sind. Werner Richner, ist freischaffender Fotograf, Publizist und Reisejournalist, er wohnt in Saarlouis und arbeitet im In und Ausland. Seine Publikationen findet man bei mehr als 200 in und ausländischen Verlagen. Mehr als 80 großformatige Bildbände über Natur, Regionen, Länder, Kultur und Architektur hat er veröffentlicht. Seine Fotos werden in privaten und institutionellen Sammlungen, in öffentlichen Räumen bei zahlreichen Einzelausstellungen im In und Ausland gezeigt. In seinen Bildern beschäftigt er sich mit dem spirituellen Erbe der Menschheit und versucht dabei die Intensität der gemachten Erfahrungen und des Erlebten in magischen Momenten festzuhalten. Franz Walter aus Riegelsberg wird die Laudatio zu den Bildern sprechen. Die Vernissage findet am Samstag, 5. Oktober, 15 Uhr statt. Zu sehen sind die Werke bis 26. Oktober, jeweils samstags zwischen 15 und 18 Uhr.