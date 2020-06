Was macht die Frau mit dem Stein? Die Frau ist die saarländische Künstlerin Leslie Huppert. Ihre Stein-Performance und zwei weitere Aktionen sind als Videoprojektion am Dienstag von 10 bis 17 Uhr in der unterirdischen Burg des Historischen Museums Saar in Saarbrücken am Schlossplatz zu sehen. Es ist geplant, drei Sequenzen gleichzeitig zu zeigen, an verschiedenen Positionen in der unterirdischen Burg. Mit einem Expressticket (30 Minuten, zwei Euro) kann die Installation besichtigt werden. Im Museum besteht Maskenpflicht, es gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Die Besucherzahl ist beschränkt. Huppert (geboren 1960) studierte von 1990 bis 1997 an der Saarbrücker Kunsthochschule. Sie war Meisterschülerin von Ulrike Rosenbach. 2014 erhielt sie den „Kulturpreis für engagierte Kunst“ des Regionalverbandes Saarbrücken.