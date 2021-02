Maria Trezinski, 1994 in Braunschweig geboren, erhielt 2018 den Nachwuchspreis Malerei des Pfalzpreises. Sie studierte an der Hochschule der Küste in Braunschweig und lebet seit 2018 in Speyer. Ihre Arbeiten sind ab Sonntag digital auf den Webseiten der Kreisgalerie zu sehen.

Trezinski bevorzugt große Formate. 15 mal drei Meter groß war das Gemälde, das sie in einem Hallenbad ausstellte, drei Meter hoch auch das Siegerbild, das ihr den Pfalzpreis einbrachte, über drei Meter groß ist der Tausendfüßler, den sie in der Dahner Kreisgalerie ausstellen wollte.

„Aesculapius“ hat sie ihre Ausstellung betitelt. So heißt der Gott der Heilkunst. Spannungsreiche, teils großformatige Malereien wären ab Sonntag bis 14. März in der Kreisgalerie zu sehen gewesen. Nun zeigt die Galerie eine Auswahl ihrer mitunter etwas verstörenden Werke mit Tieren und Pflanzen auf der Homepage des Landkreises. Dadurch dass Maria Trezinski kleine Tiere ganz groß malt, wird der Betrachter mit einer Welt konfrontiert, die er normalerweise nicht sieht und auch nicht sehen will. Insekten sind darunter, Raupen und andere Kriechtiere. Das Wechselspiel zwischen schön und schrecklich interessiert sie. Die Künstlerin selbst erläutert dabei ihre Gedanken und begleitet die Bildbetrachtung. Die zeigt Wanzen, Raupen und andere nicht so beliebte Tiere, sowie nicht immer intakte Pflanzen.