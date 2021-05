Das im Vorjahr im Juli gestartete Projekt „Stadt-Galerie“ mit Kunstwerken in Zweibrücker Schaufenstern als große, für jedermann jederzeit zugängliche Ausstellung in der Innenstadt und am Outlet kam so gut an, dass es wiederholt werden soll. Stadtmanagerin Petra Stricker ruft zur Teilnahme auf.

Der neue Termin ist vom 10. September bis 18. Oktober. „Die Realisierung läuft wie im letzten Jahr“, so Stricker. „Alle Arbeiten der Künstler und Künstlerinnen werden in Kooperation mit den Unternehmen der Stadt Zweibrücken präsentiert.“ Die Kunst im Schaufenster soll alle Facetten berücksichten: Malerei, Fotografie, Skulptur, Karikatur, Installation, Video, Zeichnung und Mischformen aller Art.

Welcher Künstler in welchem Schaufenster welcher Firma ausstellt wird in jeweils persönlich verhandelt und abgestimmt. Das hängt von der Art und der Größe der Objekte und den Besonderheiten der Schaufenster ab. Die Vernissage der „Stadt-Galerie 2“ ist für Freitag, 10. September, 17 Uhr terminiert.

Im Vorjahr war vom 24. Juli bis 29. August Kunst in 47 Schaufenstern zu sehen, 64 Künstler hatten sich beteiligt. Es war die größte Kunstausstellung, die es je in Zweibrücken gab, denn die meisten Künstler präsentierten nicht nur ein oder zwei Werke, sondern oft ein halbes Dutzendoder noch mehr, etwa 450 Werke waren es insgesamt. Im Vorjahr hatte Stricker bereits angekündigt, dass es eine Fortsetzung geben soll, zumal viele Zweibrücker der Stadtmanagerin gesagt haben, dass sie die Aktion gut finden.

Info

Unternehmen, die ihre Schaufenster zur Verfügung stellen möchten und Künstler, die ausstellen wollen, sind aufgefordert sich zu melden bei Petra Stricker, E-Mail: citymanagement-zw@gmx.de, Telefon 0633/921111. Künstler sollen Arbeitsproben mitschicken oder am besten gleich die Werke, die sie ausstellen wollen.