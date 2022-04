Am Sonntag, 8. Mai, 15.30 Uhr, findet eine Neuauflage der Kunstauktion „100 x 100“ des Kulturstammtischs Blieskastel in der Bliesgau-Festhalle statt.

Die 7. Kunstauktion dieser Art (2011 bot auch der Zweibrücker Kunstverein „100 Kunstwerke für 100 Euro zugunsten des Speyrer Doms an) wendet sich Kunstliebhaber, Kunstneulinge und Zuschauer gleichermaßen. 32 Künstler des Kulturstammtischs Blieskastel (darunter sind auch Zweibrücker) stellen etwa 100 Werke aus den Bereichen der bildenden und darstellenden Kunst wie Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Fotografien zur Ersteigerung bereit. Wie in den Vorjahren liegt das Mindestgebot bei 100 Euro (daher der Name der Aktion), erhöht wird in Zehn-Euro- Schritten. Die Besucher haben so die Möglichkeit, Kunst zu erschwinglichen Preisen zu erwerben, denn die regulären Preise liegen deutlich höher. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der saarländischen Kulturministerin des Saarlandes, Christine Streichert-Clivot. Der Katalog mit den Werken und der Vorstellung der Künstler ist einsehbar unter kulturstammtisch-blieskastel.de, gedruckt gibt es ihn im Fotoshop bei Roman Schmidt, Zweibrücker Straße. 15, in der Alten Marktstraße im Atelier Rita Walle und Laden von Wolfgang Debold, an den Ausstellungsterminen und am Auktionstag in der Bliesgau-Festhalle.

Info

Samstag, 7. Mai, ab 11 Uhr, Besichtigung der Werke, 17 Uhr, Vernissage.