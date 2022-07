Die Kunst-AG des Hofenfels-Gymnasiums hat bei einem Schülerwettbewerb der Stadt Mainz den vierten Platz erreicht und 75 Euro gewonnen. Die Schüler sollten sich zum 75. Geburtstag von Rheinland-Pfalz Gedanken machen, was Jugendliche mit unserem Bundesland verbinden. Lou Rottländer, Lucas Mendes Zoglio und Jonas Reschke reisten Ende Juni für die AG nach Mainz, um den Preis für ihr Plakat „Annerschdwo is annerschd und halt net wie in de Pfalz“ entgegen zu nehmen. Diesen Schülerwettbewerb hatte die Stadt Mainz mit der Aufforderung „Entwirf ein Plakat zum Großen Landesjubiläum“ dieses Jahr ausgerufen. Die Arbeiten werden in einer Ausstellung im Druckladen des Gutenbergmuseums bis Oktober ausgestellt.