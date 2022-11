„Selbstbestimmung für die Frauen im Iran – gegen Gewalt überall auf der Welt“ forderten die etwa 80 Demonstrierenden, die am Freitagnachmittag in Zweibrücken Solidarität mit dem unterdrückten Volk im Iran bekundeten – und ganz besonders mit den Frauen dort. Der Zug mit Transparenten, untermalt mit Protestmusik aus dem Iran, bewegte sich vom Alexander- bis zum Herzogplatz. Dort rezitierte die Schauspielerin Silvia Bervingas Texte iranischer Frauen. Hedi Danner von der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) erinnerte an die über 300 Opfer der derzeitigen Unruhen im Iran: „Darunter sind auch viele Kinder, die getötet werden, weil die Mullahs an der Macht bleiben wollen.“