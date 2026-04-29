Der Wonnemonat Mai lässt Open-Air-Reihen starten. Das Spektrum ist riesig, von Thrash Metal bis Bigband-Charleston, von Punktänzen bis Comedy und Theater.

Heute Abend, 30. April, ab 19 Uhr, tobt nicht der Bär, sondern das Feiervolk bei der Pirmasenser Hexentour . Wieder werden regelmäßig Shuttle-Partybusse die beteiligten Pirmasenser Kneipen mit ihrem sehr bunten Livemusik-Angebot ansteuern, und wieder werden weit über 3000 Besucher erwartet. 19 Kneipen, Bars und Clubs nehmen in diesem Jahr an der beliebten Hexentour teil, die Tour endet mit einer Aftershow-Party in der Eventlocation Matrix. Karten: pfalzshow.de.

Wer es viel härter mag beim Tanz in den Wonnemonat, dem sei der „Punk in den Mai“ im Erdgeschoss (Gasthaus Sutter) in Zweibrücken in der Pirmasenser Straße 114 am 30. April, 19 Uhr, empfohlen. Mit Larry Otter, Aliens und den Polka-Ska-Punkern von Milenko . Karten: eventim.de.

Trotz der beliebten Verschwörungstheorie, dass es die die Stadt am Teutoburger Wald nicht gibt, Bielefeld gibt es sehr wohl und somit auch deren hard-rockenden musikalischen Export: Soulbound selbst haben für sich das Metal-Genre „We don't give a fuck Metal“ erfunden, andere sortieren das Quintett unter Melodic Industrial Metal ein. Wie auch immer, es wird laut, wenn Soulbound heute Abend, 30. April, 20 Uhr, bei ihrer „Syn“-Tour auf der Bühne des Kleinen Klubs der Saarbrücker Garage loslegen. Tickets: eventim.de.

Am 1. Mai, 18.30 Uhr, startet der Biergarten im Pirmasenser Strecktalpark sein Open-Air-Programm mit der Band Wood Rock , die wie der Name nahelegt, die Songs der Woodstock-Zeit aufleben lassen. Eintritt frei.

Markus Fuhser Foto: oho

Der Homburger Musiksommer macht am 1. Mai auf sich aufmerksam. Ab 10 Uhr starten die Helle Musikanten aus dem Kuseler Musikantenland den speziellen Homburger Sommer auf dem Historischen Marktplatz, gefolgt vom Kareol Tanzorchester und seinem 20er-Jahre-Sound ab 14 Uhr. Beim Tanz in den Mai ab 18 Uhr übernehmen Andreas Nagel & Band mit zeitlosen Pop-Momenten von Beatles bis Steve Wonder, später interpretiert die Show „Super Trouper on Stage – A Tribute to the Music of Abba“ die Songs der Supergroup. Der Musiksommer ist kostenfrei.

Nicht aus Bielefeld, aus Chemnitz kommt das Trio Blond . Das nichtblonde Indie-Pop-Trio zeigt, wie man sich heute promotet. Es bewegt sich im Dunstkreis der deutschen Vorzeigebands Annen May Kantereit oder Von Wegen Lisbeth und die beiden Schwestern Nina Mercedes Kummer (Gesang, Gitarre) und Lotta Kummer (Gesang, Schlagzeug), die mit Johann Bonitz (Bass, Synthesizer, Gesang) Blond bilden, haben auch familiäre Kontakte zur Band Kraftklub. Man kennt Blond auch vom „ ZDF Magazin Royale“ her und von „Inas Nacht“. Am 2. Mai, 19.30 Uhr, sind die Drei in der Saarbrücker Garage zu hören. Tickets: eventim.de.

Am 2. Mai, 20 Uhr, wird es im Pirmasenser Forum Alte Post sehr wild und schräg zugehen, wenn Shakespeares blutrünstige Tragödie „Macbeth“ aufgeführt wird. Das Arme Kreative Theater , ein kulturelles Aushängeschild von Pirmasens, hat sich dieses Stück für seine neueste Produktion ausgesucht. Allerdings in der Version von Eugène Ionesco, einem der bekanntesten Vertreter des Absurden Theaters. Dessen „Macbett“ kommt als fantastische, absurd-komische Satire daher, die die bekannte Geschichte über menschlichen Ehrgeiz, Korruption, Grausamkeit und Feigheit als tragische Farce zeigt. Karten: ticket-regional.de, auch für die weiteren Termine am 8. und 9. Mai, jeweils 20 Uhr.

Das Stadtmuseum Zweibrücken und der Zweibrücker Kunstverein laden am Sonntag, 3. Mai 2026, um 11.15 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Zwischen Realität und Fiktion. KI, Design & Marke“ ins Stadtmuseum, Herzogstraße 9, ein. Gezeigt werden Werbeplakate von Studierenden der Hochschule Kaiserslautern (Campus Zweibrücken) aus den Studiengängen Digital Media Marketing und Medieninformatik. Das Medium Plakat hat sich weiterentwickelt: KI dient als kreatives Werkzeug. Die Ausstellung ist vom 3. bis 31. Mai zu sehen.

Wer den Sonntag an sich gerne mit totaler Relaxtheit verbringt, der könnte sich trotzdem für die „30 Years Later“ Tour „One Night of Dire Straits“ begeistern. Die Tribute Show am 3. Mai, 19 Uhr, in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen, feiert das Schaffen von Mark Knopfler, dem das Kunststück gelang, Anfang der 80er mit seiner Band in den Hochzeiten des PunkrRock einen sehr entspannten Sound zu kreieren und mit Dire Straits über 120 Millionen Platten zu verkaufen. Gitarrist und Sänger Alex Moll will zusammen mit seiner exzellent besetzten Band und Studiomusikern das Publikum den Spirit dieses faszinierenden Sounds näherbringen. Karten: ticket-regional.de.

Beim deutsch-französischen Radlertag am 3. Mai in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Sauer-Pechelbronn (Lothringen) öffnet das Atelier des Künstlerehepaars Petra und Erwin Würth in Petersbächel von 10 bis 18 Uhr zum Tag der Offenen Tür. Neben den Holzobjekten von Erwin Würth werden auch großformatige Fotografien des Elsässer Photo-Club Dambach in einer Outdoor-Ausstellung und Fotografien des Südpfälzer Landschaftsfotografen Rüdiger Hauser zu sehen sein. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Bläser von Blässier in Dur von jenseits der Grenze. Der Eintritt ist frei.

Erwin Würth öffnet sein Atelier am 3. Mai. Archivoto: Philipp Jung

Blues-Rock aus Norwegen? Aber ja, wenn die Band The Devil an the Almighty Blues heißt. Sie ist am 4. Mai, 20 Uhr, in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen zu hören. Ihre Inspirationen holt sich die Band vom Delta Blues über den elektrischen Blues der späten 60er und frühen 70er bis zur aktuellen Stoner und Desert Bluesszene. Karten: ticket-regional.de.

„Jetz jitt et ävver Kasalla!“, sagt der Kölner, wenn Krawall und Action angesagt sind. Die Kölschrock-Band Brings hat den Begriff bekannt gemacht, die nächste Generation aus Kölle macht hier weiter und nennt sich der Einfachheit halber gleich Kasalla. Bei ihrer „Trone (Tränen) & Konfetti-Tour“ kommen die Fünf auch in der Garage in Saarbrücken vorbei, am 4. Mai, 20 Uhr, um 15-jähriges Bestehen zu feiern. Karten: ticketonline.de.

Brings kommen am 4. Mai nach Saarbrrücken. Foto: Brings/oho

„An Evening With …“ den Thrash-Giganten Machine Head wird unter anderem kompromisslos laut werden. Die kalifornischen Metal-Giganten gehören seit gut drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Formationen der globalen Thrash-Metal-Szene. Sie kommen für acht Shows nach Deutschland, am 4. Mai, 20 Uhr, in die Saarlandhalle in Saarbrücken. Tickets: eventim.de

Internationale Auftritte, Millionen Fans im Internet, ausverkaufte Arenen, Hazel Brugger ist in der Ersten Comedy-Liga angekommen. Am 5. Mai, 20 Uhr, hält sie in der Landauer Jugendstilhalle, Mahlastraße 3, Hof. Karten: ticketmaster.de.

Am 5. Mai in Landau: Hazel Brugger. Foto: Hannes P Albert/dpa

Das Blues-Wohnzimmer lädt am 6. Mai, 20 Uhr, wieder in die Pirmasenser Bodéga Estacion, Bahnhofstraße 50, ein. Die Band um Lukas Schüßler (Vocals, Guitar) mit Elmar Federkeil (Drums) und Stefan Engelmann (Bass) hat als Special Guest den Sänger Isaac Roosevelt (war auch mal bei Voice of Germany zu hören) dabei. Tickets über eventfrog.de

2025 hatten die zehn Tenöre ihre zehnjährige Deutschland-Abstinenz beendet. Nun kommen The Ten Tenors am 6. Mai, 20 Uhr, in die Neue Gebläsehalle Neunkirchen. 2025 hatte die Tenöre mit ihrer Mischung aus klassischer Opernkunst und Rock und Pop nicht nur ihre alten Fans aktiviert, sondern sich mit Titel wie Nenas „99 Luftballons“ oder „Komet“ von Apache 207 und Lindenberg ein neues, junges Publikum erschlossen. Karten: ticket-regional.de.

Folkiger Progrock mit Motiven aus der keltischen Musik, gepaart mit Pink-Floyd- und Genesis-Klängen, ist das Markenzeichen der hochgelobten britischen Band Mostly Autumn , mit dem Gitarristen und Sänger Bryan Josh und Sängerin Olivia Sparnenn-Josh. Sie kommt am 7. Mai, 20 Uhr in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Karten: ticket-regional.de .

Lisa Feller spielt am 7. Mai in Saarbrücken. Foto: Boris Breuer/oho