Wir warten alle auf den Frühlingsanfang. Das Warten erträglicher macht aber das popkulturelle Geschehen in der Großregion mit einem sehr bunten Programm. Unsere Tipps:

Die vielfach preisgekrönte Celtic-Folk-Band Cara kommt am 13. März, 20 Uhr, in die Bliesgau-Festhalle nach Blieskastel, Von-der-Leyen-Straße 2. Die Musiker aus Irland, Schottland und Deutschland genießen einen ausgezeichneten Ruf für innovative Arrangements und Eigenkompositionen, gepaart mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz. Die Band, zweifacher Gewinner des Irish Music Awards, tourt regelmäßig in den USA, Australien und Europa. Karten dafür: ticket-regional.de.

Kabarettist Heinz Gröning kommt nach Zweibrücken. Foto: Stefan Mager

„Dr. Laugh’s beste Medizin“ verordnet Deutschlands selbst ernannter Komik-Chefarzt „Nummer Heinz“, Heinz Gröning . Der Kabarettist, Musiker und Wortakrobat setzt in seiner Sprechstunde auf maximal wirksame Humortherapie und jongliert gerne mit intelligenter Satire und schrägem Nonsens. Am 13. März, 19.30 Uhr, in der Zweibrücker Festhalle. Tickets bei ticket-regional.de.

Über ihren Youtube-Kanal mit millionenfachen Aufrufen wurden die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann alias HE/RO zu Musikstars. Ihre Karriere starteten sie mit Parodien von Chart-Hits und Comedy-Sketchen, jetzt sind die beiden auf ihrer „Vier Augen“- Tournee mit ihrem Mix aus Pop und Rock mit deutschen Texten auch in der Saarbrücker Garage zu hören und zu sehen, heute, 13. März, 20 Uhr. Tickets und Info: garage-sb.de.

Tom Gaebel kommt nach Neunkirchen. Foto: Frank Sackenheim

Seit über 20 Jahren füllt der Sänger und Entertainer Tom Gaebel , bekannt vor allem durch seine Frank-Sinatra-Interpretationen, mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Big-Band-Power und Easy-Listening-Eleganz die Hallen. Auf seiner „Kleiner Junge, Große Reise – Tour 2026“ kommt er in die Neue Gebläsehalle in Neunkirchen, am 13. März, 20 Uhr. Karten bekommt man bei ticket-regional.de.

Mitten im Dahner Felsenland und Kletterparadies, unweit von Schindhard, liegt der Bärenbrunnerhof, eine der idyllischsten Veranstaltungsorte der Region. Heute, 13. März, 20.30 Uhr, taucht Joni’s Revenge tief ein in den Sound der 70er, von Deep Purple bis Pink Floyd – mit dem Ausnahmemusiker Manuel Bastian an der Gitarre. Karten an der Abendkasse, Infos unter Telefon 06391 5744.

Das Caféhaus Trio spielt in Pirmasens. Foto: Caféhaus Trio

Wie der Name vermuten lässt, setzt das Caféhaus-Trio auf entspannte Atmosphäre mit akustischem Sound, gewürzt mit einer Prise Humor. Das Repertoire des Trios reicht von Folk-Arrangements bis zu Soul- und Pop-Chansons. Chris Linder (Gesang und Bass) ist weltweit in verschiedenen Formationen unterwegs, wie auch Harry Schneck (Akkordeon, Keyboard und Gesang), bekannt als langjähriger Keyboarder von Marius Müller-Westernhagen und Six Was Nine. Wolfgang Sing (Gitarre und Gesang) komplettiert die Gruppe. Ihre Caféhaus-Atmo bringen die Drei heute, 13. März, 20 Uhr, in die Kupa, die Kulturinitiative Paulus, in der Pirmasenser Theresienstraße 25 A. Karten gibt es bei pfalzshow.de.

„Best of Musicals“ nennt sich die Show, die am 14. März, 20 Uhr, die beliebtesten und bekanntesten Songs aus über 20 Musicals live auf die Bühne der Festhalle Pirmasens bringt. Die Show inszeniert Songs aus den Musicals „Das Phantom der Oper“, „Cats“, und „Mamma Mia!“, aus „Der König der Löwen“, „Tanz der Vampire“, „We Will Rock You“ und vielen weiteren. Hinter der Show steht als Produzent und Regisseur Espen Nowacki, ein in England ausgebildeter Musical-Darsteller, der in zahlreichen Musical-Produktionen mitwirkte: Von „Tanz der Vampire“ bis „West Side Story“, „Jesus Christ Superstar“ und „Romeo & Julia“. Tickets: eventim.de.

Wenn eine Band Titel wie „Dia De Muertos“, „Menschenhasser“ und „Schwarz = Religion“ im Programm hat, könnte sie in der Neuen Deutschen Härte seine Heimat haben. Sänger Frank Herzig beschreibt die Songs von Schattenmann dann auch als „typischen NDH-Sound mit eingängigen Melodien“, die Band selbst ihren Musikstil als „Neue Härte 2.0“. Ein (akustisches) Bild davon können sich Deutsch-Metaller am 15. März, 20 Uhr, in der Garage in Saarbrücken machen. Tickets und Infos: garage-sb.de.

Kokubu ist eine der bekanntesten und größten Taiko-Trommelgruppen weltweit. Die Musiker gelten nicht nur als Virtuosen an den mächtigen japanischen Trommeln, sei inszenieren ihre Auftritte auch mit spektakulären Choreografien und Lichteffekten. Ihr Markenzeichen ist die Symbiose von traditionellem musikalischem Handwerk und modernem Entertainment. Ergänzt wird der mächtige Trommelsound durch Shakuhachi-Flöten, dem dreiseitigen Zupfinstrument Tsugaru-Shamisen, der japanischen Zither Koto und tänzerische Elemente. Am 15. März, 20 Uhr, in der Kongresshalle Saarbrücken. Tickets bei eventim.de.

Nilsen , der Held aller Kinderkanäle, lässt sonnige Elektro-Beats auf zeitgemäße Themen treffen. In seinen Songtexten, Hits für Kids, geht es auch um die kleinen und großen Hürden des Alltags, Texte, die auch Erwachsene berühren können. Mitsingen und Mittanzen ist ausdrücklich erwünscht. Am 15. März, kinderfreundlich ab 14 Uhr, im Cotton Club der Kammgarn in Kaiserslautern. Karten dafür über reservix.de.

Pirmasens, Forum Alte Post: Philipp Adam in dem Pfalztheater-Stück »All das Schöne«. Foto: Pfalztheater Kaiserslauter/Thomas Brenner)

Was kann man tun, wenn jemand, den man liebt, den Lebensmut verliert? Im sehr bekannten Theaterstück „All das Schöne“ , das das Pfalztheater am 16. März, 18 Uhr, auf die Bühne der Pirmasenser Alten Post bringt, beginnt ein Siebenjähriger eine Liste der schönen Dinge des Lebens, um zu versuchen, seiner suizidgefährdeten, depressiven Mutter wieder Lebensmut zu geben. Sein ganzes Leben führt der Sohn diese Liste weiter, bis sie bei einer Million der schönen Dinge angekommen ist. Mit Empathie und Ernst, doch auch humorvoll nähert sich das Stück von Duncan Macmillan dem Thema Depression. Karten: ticket-regional.de.

Das Kindermusical „Hakuna Matata“ verspricht eine Reise durch die bunte Welt der Musicals und durch die bekanntesten Disney-Filme, ergänzt durch Hits aus den beliebtesten Kinderfilmen. Das Musical, am 18. März, 16 Uhr, in der Gebläsehalle in Neunkirchen, taucht ein in eine magische Welt mit innovativen Bühnenbildern und Kostümen und präsentiert Melodien und Songs von Produktionen aus „Die Eiskönigin“ und „König der Löwen“ bis zu „Arielle“ und dem kleinen Drachen „Tabaluga“. Auch mit den Songs von „Bibi Blocksberg“ oder „Jim Knopf“ bieten der Nachmittag Musical-Unterhaltung ab vier Jahren. Kinder unter vier dürfen ohne eigene Karte auf dem Schoß der Eltern sitzen. Tickets dafür bei ticket-regional.de.

Markus Fuhser Foto: oho

Ein außergewöhnliches Theatererlebnis erwartet das Publikum am 18. März, 19.30 Uhr, in der Festhalle Zweibrücken: Das Berliner Theaterensemble Bühne Cipolla präsentiert sein Figurentheaterstück „Dr. Fischer aus Genf oder Die Bomben-Party“ . Das Ensemble steht für jene Art des Figurentheaters, die große Werke der Weltliteratur in poetische Bühnenkunst verwandelt – mit kunstvoll gestalteten Puppen und Masken und eigens komponierter Livemusik. Im Zusammenklang von Figurenspiel, Schauspiel und Musik schafft die Bühne Cipolla mit dem aktuellen Stück, eine bitterböse Parabel über Habgier, Macht und Moral und zugleich berührende Liebesgeschichte, ein Gesamtkunstwerk für alle Sinne. Die literarische Vorlage ist der gleichnamige Roman des Schriftstellers Graham Greene. Karten dafür gibt es bei ticket-regional.de.

Figuren sehr anderer Art präsentiert die Power-Metal-Band Angus McSix am 18. März, 20 Uhr, in der Saarbrücker Garage. Erwarten könne man „in jedem Fall eine verrückte und epische Show mit Einhörnern, Goblins, tanzenden Dinos…“, sagt Bandchef Seeb Levermann. Der Sound der Band? Irgendwo zwischen Manowar, Modern Talking und Electric Callboy changierend. Karten: garage-sb.de.

Wieder ein neues Schublädchen: „Feelgood-Comedy“ bringt Sven Bensmann mit seinem Programm „Svenomenal“ auf die Bühnen Deutschlands. Seine Witze sollen, entgegen dem Zeitgeist, nicht spalten, meint der Musiker, Komiker und Entertainer, der ein breites Publikum mit seiner freundlich-charismatischen Bühnenpräsenz begeistert. Auch beim Zusatztermin in der Garage Saarbrücken, Bleichstraße 11, am 19. März, 20 Uhr. Karten bei ticket-regional.de.